Mihajlovic si allontana dalla Lazio, Tare: “Inzaghi? Per noi resta”

Il ds della Lazio Igli Tare ha fatto chiarezza, prima del match contro il Torino, sul futuro di Simone Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni riportate da Sportmediaset:

“Inzaghi resta, non ci sono dubbi – ha affermato il ds – l’ha detto il presidente e l’ho detto anche io, credo che anche lui lo pensi. Simone – continua Tare – non ha il contratto in scadenza, ma ancora per un anno, questa attenzione che si crea mi sembra un po’ esagerata.”

Una pretendente in meno, quindi, per Sinisa Mihajlovic, accostato più volte in questi giorni alla panchina biancoceleste.