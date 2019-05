Mihajlovic: “Ho saldato il mio debito con il Bologna. Futuro? L’obiettivo deve essere l’Europa”

Sinisa Mihajlovic ha commentato ciò che sarà del suo futuro nel post-partita di Bologna-Napoli, oltre a commentare la vittoria di oggi per 3-2.

Sulla partita odierna: “Nel primo tempo loro hanno fatto meglio, anche se noi abbiamo avuto le occasioni migliori. Non abbiamo mai smesso di cercare la vittoria, anche sul 2-2. Ho sempre detto che preferisco prendermi qualche rischio per provare a vincere, piuttosto che difendere un pareggio, ed è andata bene. Ci mancavano molti giocatori, le sostituzioni che ho fatto erano quasi obbligate. I calciatori che sono stati impegnati oggi hanno giocato bene. Destro e Santander insieme dall’inizio? Non penso abbiano le caratteristiche giuste”