Mihajlovic: “Gruppo fantastico”. Saputo: “Vogliamo regalare soddisfazioni”

Sinisa Mihajlovic rimane sulla panchina del Bologna, prolungando il suo contratto fino al 2022. Grande entusiasmo dunque tra i rossoblu, consapevoli che questo può essere davvero l’inizio di un ciclo vincente. Queste le prime parole del tecnico dopo la firma. “Sono felice di esser rimasto a Bologna. In questi mesi si è creato un gruppo fantastico, sia con la quadra che con la società. Ho voluto fortemente rimanere perché qui c’è un progetto ambizioso. Stiamo lavorando per mettere in piedi una rosa importante: abbiamo tutti i mezzi per ottenere grandi risultati. Ringrazio i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto”.

Direttamente da Montreal, arriva la risposta anche del presidente Saputo, consapevole ora di dover tornare concretamente sul mercato: si seguono – su tutti – Basta, Defrel e Inglese. “Questo è un momento molto importante per il nostro club. La conferma di Mihajlovic dimostra come la nostra intenzione sia quella di crescere, sia sotto l’aspetto professionale che umano. Abbiamo messo in piedi la base per un progetto tecnico ambizioso. Ora il mercato: lavoriamo per costruire una rosa che possa regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Fonte: La Gazzetta dello Sport