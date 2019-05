Mihajlovic: “Ero sicuro della salvezza. E quell’esonero di 10 anni fa…”

Ottenuta la salvezza matematica, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport Stadio in cui ha deciso di parlare non solo di questa lunga cavalcata ma anche del passato, ovvero di 10 anni fa quando venne esonerato:

“Ho accettato per diversi motivi – ha ammesso – Il primo perché quell’esonero di dieci anni fa era ancora una ferita aperta, il secondo perché ero convinto che la squadra si sarebbe potuta salvare. Poi ce n’è un terzo, le sfide cosiddette impossibili. Quando tutti dicono che una cosa non si può fare io mi ci butto dentro e se mi metto in testa una cosa vado fino in fondo”.