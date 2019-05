Mercato, Verdi rimarrà a Napoli nel ruolo di vice-Insigne

Simone Verdi non si muoverà da Napoli.

Questa è la notizia riportata da Radio Kiss Kiss, emittente vicina ai canali del club di De Laurentiis. Negli ultimi giorni era circolata l’indiscrezione che il giocatore potesse partire già quest’estate, magari per fare ritorno proprio a Bologna. Ma sembra che le cose non andranno così. La società partenopea crede nel fantasista prelevato solo la scorsa estate per 25 milioni di euro e non lo farà partire. Il ruolo del 26enne sarà quello di prima riserva di Insigne sulla fascia sinistra offensiva della squadra di Ancelotti.