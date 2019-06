Mercato, Saputo sborsa 50 milioni

E alla fine Joey Saputo è pronto a investire.

Il Resto del Carlino oggi fa il punto della situazione sul budget estivo che il patron dovrebbe mettere a disposizione per la parte tecnica. Si parla di circa 50 milioni di euro, la stessa cifra che Saputo investì nell’estate del ritorno in A. A questa somma vanno aggiunti i possibili introiti da eventuali cessioni di giocatori rivalutati dai prestiti, si parla di 13 milioni. Non sono da sottovalutare nemmeno il milione e mezzo che l’Amiens verserà per il riscatto di Krafth, più altrettanti che arriveranno dall’Udinese per il riscatto di De Maio. Non solo, 5 milioni è la cifra che il Bologna punta di incassare da Avenatti, più i 4 che la Samp dovrebbe versare per il riscatto di Ferrari.