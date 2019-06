Mercato, Rincon e Inglese gli obiettivi principali

Stando a quanto riferisce il sito calciomercato.com, il Bologna avrebbe deciso gli obiettivi di mercato principali che andranno a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

I nomi in cima alla lista dei desideri dei dirigenti rossoblù sarebbero quelli di Tomas Rincon del Torino e Roberto Inglese del Napoli. Il venezuelano potrebbe prendere il posto di Pulgar, qualora quest’ultimo dovesse andare via. Mentre, per rafforzare l’attacco, il principale obiettivo è il centravanti partenopeo che nell’ultima stagione ha segnato 9 reti con la maglia del Parma.