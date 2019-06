Mercato, si prova a chiudere per l’argentino Adolfo Gaich

Il Bologna avrebbe messo gli occhi su Adolfo Gaich, attaccante argentino classe 1999 del San Lorenzo. Secondo BN, infatti, i rossoblù avrebbero già avviato la trattativa con il club argentino e punterebbero a chiudere subito l’affare per poter battere la folta concorrenza.

Il calciatore è considerato una stella nascente del calcio sudamericano e su di lui ci sarebbero anche Liverpool, Inter, Everton e Benfica. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 ed è in attesa del passaporto comunitario, il costo del cartellino si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro. Gaich, che nel Mondiale Under 20 di Polonia ha segnato 3 gol in 4 partite, potrebbe essere il primo vero colpo di mercato firmato Walter Sabatini.