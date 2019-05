Mercato, Tuttosport – Orsolini verso la Juve

Il futuro di Riccardo Orsolini rischia di essere lontano da Bologna.

L’ala sinistra si è definitivamente consacrata in questa seconda metà di stagione sotto la gestione Mihajlovic, mettendo a segno in tutto 10 gol e 6 assist. Prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi dei dirigenti della Juventus, che ancora possiede il cartellino del classe ’97. L’agente di Orsolini ha più volte ribadito quanto il proprio assistito desideri rimanere sotto le Due Torri anche la prossima stagione, ma è molto probabile che la società torinese faccia valere il diritto di controriscatto pattuito con il Bologna. Secondo Tuttosport il ragazzo potrebbe essere utilizzato come contropartita o perfino rimanere nella rosa dei Campioni d’Italia.