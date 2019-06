Mercato: ora i rinnovi di Palacio e Orsolini

Riscattati Sansone e Soriano, il Bologna lavora alla riconferma di altri due giocatori chiave del proprio reparto avanzato: Palacio ed Orsolini.

Secondo il Resto del Carlino per El Trenza si prospetta un incontro tra società e l’entourage del giocatore già in settimana, l’accordo non dovrebbe discostarsi troppo da quello raggiunto l’estate scorsa: un contratto annuale da 800 mila più bonus.

Per Orsolini invece la trattativa sarà un po’ più difficoltosa, l’accordo di massima con la Juventus è stato raggiunto sulla base di 15 milioni con controriscatto che probabilmente si fisserà sui 20-25 milioni di euro. Per quanto riguarda invece lo stipendio del giocatore, il Bologna pare intenzionato ad offrire 1 milione all’anno al giocatore, mentre le richieste sarebbero di 1,5 le parti devono però ancora incontrarsi per trattare. La fumata bianca però sembra certa, sarà solo una questione di limare i dettagli.