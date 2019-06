Non si placano le voci che parlano di un interessamento del Bologna per Mbaye Niang del Rennes, club francese che lo ha riscattato solo qualche giorno fa dal Torino per 15 milioni di euro.

Stando a quanto riferisce il sito calcionews24.com, i rossoblù sarebbero pronti a puntare sull’ex attaccante granata solo nel caso in cui non si dovesse riuscire ad arrivare a Roberto Inglese del Napoli.