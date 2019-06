Mercato, Mazzarri attende Lyanco: quasi certa la permanenza al Torino

Il futuro di Lyanco sembra essere a tinte granata.

Urbano Cairo, presidente del Torino, ripete da mesi che il difensore rientrerà alla base dopo il prestito secco al Bologna, senza che ci sia alcuna possibilità di vederlo altrove la prossima stagione. Il Corriere di Torino di oggi apre titolando: “Lyanco la prima scelta”. Nonostante i rossoblù di Saputo vogliano provare il tutto per tutto per riportarlo sotto le Due Torri, Mazzarri attende pazientemente che il classe ’97 termini gli impegni con il Brasile Under 21 per averlo a disposizione durante il ritiro estivo.