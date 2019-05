Mercato, la prima pietra è Orsolini

Tutto fatto per la permanenza di Riccardo Orsolini al Bologna, come confermato dal Resto del Carlino in edicola questa mattina.

L’incontro andato in scena ieri tra il ds della Juventus Fabio Paratici e quello del Bologna Riccardo Bigon è andato a buon fine: il Bologna riscatterà Orsolini per la cifra di 15 milioni di euro. Non ci sono ancora le firme, quelle arriveranno presumibilmente nel giro di 10-15 giorni, ovvero allo scadere del tempo necessario per definire i dettagli di un’operazione che vedrà il Bologna acquisire a titolo definitivo il calciatore. La Juventus manterrà il diritto di recompra e quindi il controllo sul ragazzo. Diritto da esercitare entro uno o due anni: lo scrive il Resto del Carlino, questo è uno dei dettagli che dovrà essere approfondito nei prossimi giorni, come anche la cifra di riacquisto da parte del club bianconero, che dovrebbe oscillare tra i 20 e i 25 milioni di euro.