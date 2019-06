Mercato, Falcinelli e uno tra Destro e Santander in uscita. Occhi su Defrel e non solo

Tante operazioni di mercato bollono in pentola in casa Bologna.

Riccardo Bigon, in attesa della risposta di Mihajlovic, sta progettando il calciomercato estivo. Diego Falcinelli è in uscita, così come uno tra Destro e Santander. Da decidere il futuro di Palacio, che dovrà scegliere se accettare un rinnovo annuale oppure lasciare la squadra rossoblù. La Sampdoria sarebbe vicina al riscatto di Gabbiadini, che darebbe il via libera alla cessione di Defrel, nome nuovo su cui potrebbero ruotare gli affari dei dirigenti felsinei. Interesse anche per Inglese (che rientrerà al Napoli dopo il prestito al Parma) e Zaza. In difesa difficile il ritorno di Lyanco, più probabile una delle due piste che portano a Senesi del San Lorenzo e Verissimo del Santos. A centrocampo piace Imbula dello Stoke City. Lo riporta Il Resto del Carlino.