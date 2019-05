Stando a quanto riferisce il sito calciomercato.com, ci sarebbe anche l’Atalanta, oltre al Bologna, sulle tracce di Roberto Inglese.

L’attaccante 27enne di proprietà del Napoli, quest’anno in prestito al Parma, non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione e sarebbe stato messo sul mercato dalla società partenopea. Durante il campionato appena concluso Inglese con la maglia dei crociati ha collezionato 25 presenze segnando 9 reti.