Mercato, anche il Sassuolo su Inglese

Stando a quanto riferisce il sito web parmalive.com, anche il Sassuolo sarebbe interessato a Roberto Inglese, principale obiettivo di mercato del Bologna in vista della prossima stagione.

I neroverdi starebbero pensando proprio al 27enne attaccante del Napoli per rafforzare il reparto offensivo. Inoltre, sul calciatore partenopeo ci sarebbe anche il Parma, sua ex squadra. Resta comunque l’altissima valutazione del Napoli, attorno ai 25 milioni di euro, cifra che attualmente non permette alle varie trattative di decollare. Tra l’altro, proprio il Parma ha deciso di non riscattare il giocatore dopo l’anno di prestito perché è stata considerata eccessiva la cifra di acquisto.