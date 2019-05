Mbaye: “Mi auguro che Sinisa resti”

A margine del premio Bulgarelli, consegnato ieri sera al Palazzo De’ Toschi a Niccolò Barella, era presente anche il terzino destro del Bologna Ibrahima Mbaye. Anche lui, come tanti giocatori rossoblù, si augura la permanenza di mister Mihajlovic anche per la prossima stagione. Ecco le sue parole:

“Il mister ci ha fatto capire che potevamo anche puntare al decimo posto e non solo alla salvezza – ha affermato – Ci siamo messi a sua disposizione lavorano come voleva lui, e i risultati sono arrivati. Il cambio di mentalità è stato fondamentale. Quale sarà il suo futuro? Spero rimanga con noi, saremmo tutti contenti, se dovesse andare via gli augurerei il meglio. Io e il Bologna? Ora vado in vacanza poi da luglio sarò a disposizione del club perché sono un giocatore del Bologna”.