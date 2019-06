Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra anche sul futuro di Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico serbo si era preso 10-15 giorni di tempo per riflettere e poi comunicare la sua decisione ai rossoblù. Il quotidiano sportivo spiega come martedì, con tutta probabilità, Mihajlovic renderà nota la sua scelta a Saputo e soci, a cui seguirà un comunicato ufficiale in cui sarà citata quella che sarà la sua decisione finale. Mihajlovic e il futuro, ormai ci siamo.