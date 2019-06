Marrese: “Spero Sabatini dimostri anche qui tutto il suo valore”

Emilio Marrese su Sabatini e il mercato rossoblu: “Spero Sabatini possa dimostrare ancora una volta, qui a Bologna, tutto il suo valore come uomo di mercato, la sua storia parla chiaro. Siamo un po’ indietro con i tempi per la sistemazione di panchina e dirigenza, ma non siamo indietro rispetto alla concorrenza.”

Parlando poi del contratto del dirigente e della sua amara separazione dalla Sampdoria: “Il contratto annuale di Sabatini non è da considerarsi una scappatoia per il dirigente, ma come una possibilità data al Bologna, in caso di rapporto infruttuoso di poterlo lasciare andare senza clausole di contratto a tenerlo obbligatoriamente legato alla società. Non penso il litigio con Ferrero fosse qualcosa di programmato per poter abbandonare la nave, ma qualcosa che è accaduto in maniera naturale, credo sia solo stata la goccia che abbia fatto traboccare il vaso, per questo la dimissione con tre mesi di anticipo.”