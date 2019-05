“Credo che la prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Mihajlovic e comunque della dirigenza. il tecnico serbo aveva promesso di decidere entro i prossimi 10 giorni, vedremo quale sarà la sua scelta finale. A partire da oggi sono sicuro che ci sarà un incontro tra la società e il tecnico per fare chiarezza e per mettere maggiormente in luce le carte in tavola per la prossima stagione”.

Scheda 1 di 3