Marrese: “Lasciamo lavorare Sabatini e Miha”

Emilio Marrese, ospite di Radio 1909 ha parlato delle voci di mercato intorno al Bologna, che lo vorrebbero pronto a cambiare parecchi pezzi del proprio centrocampo: “Non ho idea se in mediana cambieranno molto o poco, ma ricordiamo che l’anno scorso commettemmo l’errore di sopravvalutare il nostro reparto mediano, senza intervenire sul mercato, quindi è giusto pensare a nuovi innesti. Non vedo nessuna emergenza a centrocampo, però credo che se si deciderà di cambiare due o tre pedine sarà per migliorare la rosa a disposizione, non solo per il dover vendere. Personalmente non mi sembra un’idea malsana. Mi fido del lavoro di Sabatini e delle indicazioni di Sinisa, prima di emettere giudizi, lasciamoli lavorare.”

