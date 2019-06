Marrese: “Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità di Mihajlovic”

“Mihajlovic e Sabatini sono a Bologna, il loro incontro sta iniziando. Sarà un lungo pomeriggio. Stasera potremmo avere qualche informazione in più, ma non credo un annuncio ufficiale: dovrebbe arrivare domani, anche se non si sa mai. Io credo che non ci saranno sorprese. Penso ci sia la volontà da parte di tutti, altrimenti non si sarebbero già incontrati. Credo che si vedranno tutti insieme: oltre a Mihajlovic, Sabatini e Fenucci si uniranno anche Di Vaio e Bigon presumo. Non c’è Saputo“.

Scheda 1 di 3