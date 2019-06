Marrese: “Sabatini per la firma solo problemi logistici”

Emilio Marrese ospite a Radio 1909 ha chiarito i dubbi sul perché Sabatini non abbia ancora firmato in via ufficiale con i rossoblu: “Il contratto è già pronto, è solo da firmare. Il problema è logistico, Saputo vorrebbe un annuncio con collegamento intercontinentale per presentare il futuro Football Operator Manager, della sua corporation proprietaria di Bologna e Montreal, con Casteldebole in diretta con il Canada. Non c’è nulla di più dietro questo ritardo.”

Parlando poi riguardo qualche evenutale innesto extra nella società, magari legato alla figura del neo dirigente: “Non arriverà nessun osservatore in più, Sabatini è contento di quelli già in forza al Bologna, è contento del lavoro di Di Vaio e di quello di Bigon. Ad oggi non è previsto alcun innesto su questo fronte.”