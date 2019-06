Lyanco, si apre la sfida per il centrale

Secondo quanto riportato da calciomercato.com e la Repubblica, si fa sempre più agguerrita la concorrenza per Lyanco Evangelista.

Il centrale brasiliano, autore di un finale di stagione sugli scudi con la maglia del Bologna sarebbe nel mirino di molti club, alcuni anche di prima fascia, in tutta Europa. I felsinei hanno intavolato una trattativa col Torino, proprietario del cartellino, per riportare sotto le due torri il giocatore, forte del gradimento del ventduenne, i rossoblu dovranno però scontrarsi non solo con le richieste del presidente granata Urbano Cairo, ma anche con la concorrenza sempre più forte della Roma.

Sul giocatore ci sarebbero anche Zenit San Pietroburgo, PSV Eindhoven e Wolfsburg.