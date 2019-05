Lyanco, segnali di addio: ecco il messaggio su Instagram

Era oggettivamente il prestito più difficile da confermare, e molto probabilmente sarà così.

Lyanco dovrebbe rientrare al Torino in estate e il suo ultimo post su Instagram sembra confermare il suo futuro. Il brasiliano ha postato un messaggio di saluto e ringraziamento a Bologna prima dell’ultima di campionato di questa sera contro il Napoli. ‘Tutto pronto per il Napoli e con un clima molto speciale di addio a Bologn e gratitudine per tutti questi mesi’, le parole del difensore.