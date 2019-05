Lotta salvezza, il Bologna è salvo se…

La lotta salvezza si infiamma. Quattro squadre coinvolte, Bologna, Empoli, Genoa e Fiorentina, e una sola giornata ancora da giocare.

Delle quattro, i rossoblù hanno il vantaggio di avere ancora sei punti a disposizione: ne basta uno tra Lazio e Napoli per festeggiare la salvezza aritmetica. Ma potrebbe anche non occorrere: in caso di doppia sconfitta, infatti, il Bologna sarebbe salvo se almeno una tra Empoli e Genoa non vincesse all’ultima giornata. Ma non solo: se il Genoa dovesse vincere a Firenze con due gol di scarto e l’Udinese non dovesse perdere i rossoblù potrebbero festeggiare la permanenza in Serie A. Con la speranza di poter festeggiare già stasera…