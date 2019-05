Lotito su Inzaghi: “Mai pensato a un addio, ma…”

Lunga intervista al Corriere dello Sport per il presidente della Lazio Claudio Lotito. Chiaramente, tra le tante domande ce n’è una relativa al futuro di Simone Inzaghi, cercato per la panchina della Juventus e che potrebbe creare un effetto domino in Serie A.

Le parole di Lotito sulla questione: “Simone si è guadagnato tutto da solo – ha affermato – Ha dato una mano alla società in un momento difficile e il mio rapporto di stima con lui è solido. Per me la situazione è chiara, non ho mai pensato a una separazione, ma se dovesse chiedermi di andare alla Juve sarebbe qualcosa più sul piano affettivo. La cosa mi addolorerebbe perché vorrebbe dire non conoscere il rapporto instaurato con lui. Ci ha fatto crescere tanto sul piano sportivo e io non ho venduto Milinkovic perché lui mi aveva chiesto di tenerlo”.