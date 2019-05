Saputo: “Ora vogliamo il salto di qualità. Sinisa? Sono ottimista””

“Mai come quest’anno è difficile dare una valutazione complessiva della stagione – ha ammesso – Abbiamo giocato due campionati, uno molto negativo concluso a gennaio col terzultimo posto, poi il secondo iniziato a febbraio chiuso con 30 punti in 17 partite e una media da Champions. Ricordo la preoccupazione di gennaio, allora dissi che erano stati commessi degli errori che sarebbe stato necessario guardare avanti. Dissi anche che alla retrocessione non volevo pensare e che avremmo rinforzato la squadra, con l’arrivo di Mihajlovic e i nuovi innesti ci hanno consentito di raggiungere l’obiettivo anche divertendo. Rivolgo pubblicamente ai protagonisti i complimenti. E come abbiamo riconosciuto gli errori, riconosciamo anche il fatto che la società ha saputo rimediare. La gioia degli ultimi mesi, comunque, non ci farà dimenticare gli errori fatti, questo ci ha fatto dire ‘mai più una stagione così’. Ora è arrivato il momento del salto di qualità, l’obiettivo del Bologna deve essere quello di stare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Non dirò cifre sul budget, ma già per riscattare alcuni giocatori serviranno investimenti importanti a cui ne aggiungeremo per migliorare la rosa. Sull’allenatore posso dire che attendiamo da lui una risposta, da parte nostra vogliamo assolutamente continuare. Ai tifosi dico che vogliamo un Bologna che diverta e che non ci faccia soffrire”.

Scheda 1 di 8