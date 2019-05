Lazio-Bologna, la probabile formazione del Carlino

Il Bologna giocherà per vincere.

Mihajlovic lo ha detto ieri in conferenza stampa e lo ribadirà con la formazione che scenderà in campo questa sera all’Olimpico contro la Lazio. Secondo Il Resto del Carlino, ci saranno i soliti undici rossoblù. Skorupski in porta, Mbaye, Lyanco, Danilo e il rientrante Dijks dietro. In mediana Poli è in vantaggio su Dzemaili per affiancare Pulgar, mentre in attacco ci sarà il tridente leggero Sansone, Palacio, Orsolini assieme a Soriano, che agirà sulla trequarti.