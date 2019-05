Lazio-Bfc, l’ultima volta che i rossoblù espugnarono l’Olimpico era il 2012

La Lazio affronterà oggi all’Olimpico il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

I rossoblù hanno vinto una sola volta in casa dei biancocelesti nei 17 precedenti storici, quando correva il marzo 2012 e con il punteggio di 1-3. Le ultime due gare all’Olimpico tra queste due formazioni si sono chiuse in parità. Non si verificano tre pareggi di fila tra i laziali e i felsinei dal 1956. Inoltre, la squadra di Inzaghi ha vinto il match di andata con il punteggio di 2-0; è dal 2004/2005 che il club di Lotito non vince entrambe le gare stagionali contro quello di Saputo. Lo riporta TuttoMercatoWeb.