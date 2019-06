“Chiusura degna di una stagione esaltante per la Primavera di Emanuele Troise: questo pomeriggio alle 17 Mazza e compagni scenderanno in campo al centro tecnico federale di Coverciano contro la Nazionale di Roberto Mancini, impegnata a preparare le sfide valide per le qualificazione agli Europei contro Grecia e Bosnia. Per i nostri ragazzi un premio più che meritato dopo aver vinto campionato, Supercoppa e Torneo di Viareggio.”