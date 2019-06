La lega Serie A celebra Orsolini come miglior marcatore Under 21

Imminenti gli Europei Under 21 in Italia, con gli azzurri che giocheranno due partite al Dall’Ara, in quello stadio che ha visto Riccardo Orsolini grande protagonista della salvezza rossoblù.

La Lega Serie A tramite i canali ufficiali celebra il rendimento dell’esterno mancino che il Bfc dovrebbe a breve acquistare a titolo definitivo dalla Juventus. Con 6 gol nelle ultime 11 giornate e ben 8 totali in campionato, Orsolini è stato il miglior marcatore Under 21 della Serie A. Ecco il post della Lega.