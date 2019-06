Italia under 21, Calabresi e Orsolini in cerca di una maglia da titolare

Grandissima attesa per l’esordio agli Europei dell’Italia under 21. Gli azzurrini apriranno il torneo questa sera alo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna contro la Spagna di Ceballos e Fabian Ruiz. Tutto esaurito ovviamente nella stadio rossoblu, accorso in massa per la squadra del ct Di Biagio. Pochi i dubbi di formazione del tecnico, che ha svelato anche la titolarità di Meret. Per quanto riguarda i due giocatori del Bologna convocati, invece, l’impressione è che sarà un ballottaggio dall’inizio alla fine del torneo.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Arturo Calabresi ha buone possibilità di ottenere una maglia da titolare sulla corsia di destra. La linea di difesa a 4 davanti al portiere del Napoli dovrebbe esser aperta proprio dal terzino rossoblu, nonostante Adjapong sia in agguato. Più complesso invece il discorso circa Riccardo Orsolini. L’esterno del Bologna meriterebbe di partire dal 1′ largo a destra nel 4-3-3 di Di Biagio. Il numero 11 è però in ballottaggio probabilmente con capitan Mandragora. Con il numero 10 in campo – e davanti alla difesa – scalerebbe mezzala Barella e si alzerebbe nel tridente Zaniolo, lasciando fuori proprio l’Orso.