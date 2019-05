Sfortunato girone di ritorno per Simone Edera.

Poche occasioni per mettersi in mostra con la maglia del Bologna, per via anche di problemi fisici, e ora forfait anche alla Nazionale Italiana Under 21. L’infortunio che lo ha estromesso dai convocati contro il Napoli, infatti, lo terrà fuori anche dalla lista di Luigi Di Biagio, che ha convocato al suo posto Riccardo Sottil e Ferdinando Del Sole. Regolarmente convocati, invece, Arturo Calabresi e Riccardo Orsolini.