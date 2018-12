Inzaghi: “Stare bassi ci ha permesso di non soffrire mai. E anche contro Lazio e Napoli…”

“Stare bassi ci ha permesso di non soffrire mai, al momento è questo che stiamo cercando al momento. E’ la seconda partita in cui non subiamo gol, dobbiamo crescere un po’ nella fase offensiva dove anche oggi abbiamo sbagliato molti passaggi. E’ un buon punto quello di oggi, dobbiamo andare avanti su questa strada, al momento mi interessa solamente fare punti. Quando iniziamo le partite giochiamo sempre per vincere, contro Sampdoria ed Empoli abbiamo tecnicamente giocato meglio ma non abbiamo portato a casa nemmeno un punto. Dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico e delle occasioni pur tenendo conto dei nostri limiti”.

