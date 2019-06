Il futuro di Riccardo Bigon al Bologna è più incerto che mai. Con l’arrivo di Walter Sabatini in rossoblù, l’attuale direttore sportivo potrebbe decidere di cercarsi un’altra squadra.

In questi giorni si è parlato di un forte interessamento del Milan per il ds felsineo, ma i rossoneri non sarebbero l’unico club sulle sue tracce. Infatti, stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com, anche il Torino starebbe pensando a Bigon per sostituire il partente Gianluca Petrachi.