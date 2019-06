Il Bologna torna in Austria

La stagione 2019/2020 del Bologna comincerà l’11 luglio a Castelrotto (BZ), località che ospiterà la squadra fino al 20 dello stesso mese, ma Sinisa Mihajlovic ha chiesto un secondo ritiro estivo.

Come nella passata stagione, con buona probabilità, la seconda parte del ritiro si svolgerà in Austria, tra il 25/26 luglio e il 3 Agosto, anche se è possibile che non si tenga a Kitzbühel come lo scorso anno. Da verificare se, come pare, si alzerà anche il livello delle amichevoli estive. Lo riporta Il Resto del Carlino.