Il Bologna in Austria: si va a Neustift

Arrivederci Kitzbühel, il Bologna torna in Austria dopo l’esperienza della scorsa estate, ma svolgerà la seconda parte del ritiro estivo a Neustift, una piccola località lontana poco più di una ventina di chilometri da Innsbruck, partenza fissata il 25 Luglio mentre si ritornerà a Casteldebole il 3 Agosto. Emergono anche indiscrezioni sulle amichevoli che si svolgeranno durante la seconda parte del ritiro: si parla di tre amichevoli in nove giorni e l’idea è quella di avere degli avversari di livello per testare fin da subito le potenzialità della squadra di Sinisa, gli organizzatori cercheranno di garantire tre squadre di Bundesliga. La prima parte del ritiro si svolgerà invece a Castelrotto, partenza fissata l’11 Luglio dove con molta probabilità si terranno due amichevoli con selezioni locali. Lo riporta Il Resto del Carlino.