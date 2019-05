Il Bologna è decimo

Il mezzo miracolo si è tramutato in miracolo, così come aveva sperato (e predetto) Sinisa Mihajlovic nella mixed zone dello stadio Olimpico nel dopo partita di Lazio-Bologna: la formazione rossoblù chiude dunque questo campionato di Serie A al decimo posto.

La prevedibile sconfitta del Sassuolo contro l’Atalanta e la sconfitta in casa della Spal contro il Milan hanno regalato la parte sinistra della classifica alla squadra guidata dal tecnico serbo, e sei milioni di euro (che non fanno mai male) come premio per la conquista del decimo posto in campionato che entreranno a breve nelle casse del club guidato da Joey Saputo.

Inoltre i 44 punti conquistati dal Bologna non erano mai stati toccati da quando il chairman canadese è sbarcato sotto le Due Torri.