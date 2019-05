Il 4 giugno la proiezione in anteprima del film ‘L’ottavo Scudetto’

A distanza di quasi 100 anni, fanno ancora discutere gli Scudetti del 1925 e del 1927, uno vinto sul campo dal Bologna ma reclamato anche dal Genoa, l’altro vinto dal Toro ma revocato, e mai più assegnato, per via della vicenda Allemandi (con il Bologna che arrivò secondo).

La verità sugli Scudetti contesi in un appassionante ‘cold case’ sportivo, perché il Genoa non ha diritto a reclamare lo Scudetto 1925 e perché il Bologna meriterebbe quello del 1927: tutto questo nel cortometraggio ‘L’Ottavo Scudetto’, con la regia di Emilio Marrese e la produzione di Genoma Films con Paolo Rossi e Orfeo Orlando. Per tutti gli appassionati, l’appuntamento è fissato per martedì 4 giugno alle ore 21.30 quando la pellicola sarà proiettata in anteprima al Cinema Nosadella, presenti per l’occasione anche gli autori, gli attori, ma anche l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci e l’avvocato che cura il caso, Mattia Grassani.