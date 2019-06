Giordano: “Mihajlovic procede. Obiang? Non è più incedibile”

“Obiang ha lo stesso agente di Mihajlovic, quindi il Bologna ha contemporaneamente avviato i contatti per questo ragazzo su chiara indicazione dell’allenatore che lo ha avuto alla Sampdoria. Ha corsa, fisicità e dinamismo, e serve anche per cautelarsi qualora il Bologna dovesse vendere Pulgar. Obiang costa circa 10 milioni di euro. Al West Ham è stato una colonna ma ora non è più incedibile. Il Bologna ci sta provando, così come per Imbula. Sistemata la questione Mihajlovic, verranno intensificati i contatti con il centrocampista”.

