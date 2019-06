GdS: Bologna in moto sul mercato

Il Bologna valuta innesti in ogni zona di campo in modo da fornire a Mihajlovic una rosa capace di fare il salto di qualità la prossima stagione.

La Gazzetta dello Sport infatti conferma l’interesse dei felsinei per il giovane nipponico del Sint-Truiden, Takehiro Tomiyasu, ma oltre al giapponese piace molto anche Cristian Zapata in uscita a parametro zero dal Milan.

Per la trequarti invece aumenta il pressing per Gerson del la Roma, mentre si lavora al rinnovo di Riccardo Orsolini.

In attacco invece alla riconferma di Palacio, si affianca un nuovo profilo, quello di Adolfo Gaich, attaccante classe 1999 in forza al San Lorenzo, valutato 8 milioni dal club.