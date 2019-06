Gazzoni sulla cessione Fiorentina: “Chi la compra sa dei risarcimenti di Calciopoli?”

A distanza di quasi 15 anni tiene ancora banco la vicenda Calciopoli. La possibile cessione della Fiorentina coinvolge il presidente onorario Giuseppe Gazzoni Frascara, da anni in lotta per un risarcimento danni in seguito alle note vicende ormai passate in giudicato. E l’ex proprietario del Bologna avvisa i possibili nuovi acquirenti della Fiorentina.

“Lo sanno i compratori dei ricorsi che stiamo per presentare? – ha incalzato Gazzoni – Il club viola è ancora coinvolto per quanto riguarda i risarcimenti di Calciopoli. Stiamo presentando ricorso contro la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli e il termine scade il 21 luglio, il passo successivo sarà la Cassazione Civile per rivedere il giudizio e confermare l’entità del danno di Victoria, la società allora proprietaria del Bologna. Stiamo parlando di 70 milioni di euro. Non solo, a titolo personale ho fatto causa di risarcimento e ballano altri 50 milioni. Della Valle ha sempre definito la questione come barzelletta, ma credo sia necessario mettersi a un tavolo il prima possibile”.

Fonte: Corriere di Bologna