Gazzetta – Saputo rispetta il fioretto e andrà a piedi a San Luca

Questa mattina il presidente del Bologna Joey Saputo salirà sul colle San Luca a piedi per rispettare il fioretto fatto in caso di salvezza della squadra rossoblù.

Inoltre, come riporta il sito web della Gazzetta dello Sport, il numero uno felsineo dopo la camminata incontrerà la squadra per la classica grigliata di fine anno. Dopo, invece, Saputo terrà un maxi vertice in presenza di Fenucci, Bigon, Di Vaio e Mihajlovic dove si parlerà dei progetti per la prossima stagione e, con molta probabilità, si capirà se l’avventura di Sinisa a Bologna proseguirà o finirà.