Gazzetta – Saputo parlerà con Sinisa domenica

Joey Saputo è ritornato ieri a Bologna e, come sappiamo, la sua agenda è fittissima.

Appena atterrato, il presidente, con moglie e figli, ha pranzato con squadra e allenatore e assistito all’allenamento al Niccolò Galli, ma per il momento non sono previsti colloqui sul futuro prima di domenica. L’idea è lasciare tranquilla la squadra per preparare la sfida al Napoli che vale il decimo posto. Ecco allora che dopo la partita di domani Saputo e Sinisa si incontreranno e capiranno i margini di manovra per continuare un matrimonio che ora ha il 50% di probabilità in un senso o nell’altro. Di sicuro i tempi sono stretti e il Bologna entro maggio vorrà una risposta dal proprio allenatore per poter agire di conseguenza. Lunedì invece Saputo dovrebbe parlare alla stampa su quello che sarà nella prossima stagione.

Fonte: Gazzetta.