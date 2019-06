Gazzetta – Le cifre di Mihajlovic e il ruolo di Sabatini

Secondo la Gazzetta dello Sport servirà aspettare ancora qualche giorno prima dell’annuncio ufficiale degli ingaggi di Sinisa Mihajlovic e Walter Sabatini, la testata rivela però interessanti dettagli riguardo gli accordi che i due avrebbero preso con la società.

Per l’allenatore si parla di un contratto triennale da 1,5 milioni di euro più bonus, probabilmente legati ai risultati della squadra come piazzamento e numero di vittorie. Si delinea invece un panorama molto più particolare per Walter Sabatini che occuperà un ruolo di supervisore dell’area tecnica non solo per il Bologna ma anche per il Montreal Impact, la squadra canadese sempre di proprietà di Joey Saputo.