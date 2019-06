Gazzetta – Imbula per alzare l’asticella

Annunciato Mihajlovic, il Bologna può ora concentrarsi solo ed esculsivamente sul calciomercato.

La società a promesso al mister un mercato importante per poter alzare l’asticella e puntare in alto, in tal senso i rossoblu avrebbero messo gli occhi su Giannelli Imbula, 26enne franco-congolese di proprietà dello Stoke City.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i felsinei potrebbero tentare a breve di intavolare una trattativa col club inglese per portare sotto le due torri il centrocampista.

Il centrocampista ha giocato la scorsa stagione in prestito al Rayo Vallecano in Liga, siglando una rete e un assist in 22 partite giocate.