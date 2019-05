Gazzetta dello Sport – Sinisa è più vicino: “Con Saputo è ok”

Sinisa Mihajlovic è uscito soddisfatto dal summit avuto ieri pomeriggio con il presidente Joey Saputo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Bologna avrebbe dichiarato ai giornalisti che l’incontro è andato bene, aprendo uno spiraglio per la permanenza in rossoblù anche la prossima stagione. Il serbo potrebbe rinnovare il proprio attuale contratto fino al 2021, per costruire un progetto che possa portare il Bfc ad un piazzamento europeo già nella prossima stagione. Tutto si deciderà in questi giorni, quando la nebbia si diraderà anche sulle altre panchine di Serie A, dove alcune big si stanno preparando a sostituire gli attuali tecnici.