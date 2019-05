Gazzetta dello Sport – Intrigo Destro, va verso la cessione?

Mattia Destro e il Bologna, una storia d’amore giunta ormai alla conclusione?

Si prospetta un’altra estate tormentata per l’attaccante ascolano, che già durante la scorsa finestra di trasferimenti estiva fu sulla graticola fino all’ultimo giorno, quando rifiutò il trasferimento alla Sampdoria per provare il rilancio sotto le Due Torri. L’andamento di questa stagione risulta difficile da valutare: quattro reti, una ogni 120 minuti, ma anche tanti infortuni. Se Sinisa Mihajlovic, autore della rinascita del bomber, rimarrà in rossoblù, allora potrebbe richiedere la sua conferma. Altrimenti le squadre in lizza per l’acquisizione del suo cartellino sono tante: Brescia, Fiorentina, Lecce, Parma e Sampdoria hanno già fatto qualche sondaggio. Il contratto di Destro è in scadenza nel 2020.