Garics: “Stagione sofferta. Mihajlovic? L’obiettivo non deve essere la salvezza”

Gyorgy Garics è stato intervistato dai colleghi del Corriere di Bologna, ai quali ha parlato della partita di domani contro il Napoli, della stagione che si sta concludendo e del futuro di Mihajlovic.

Queste le sue parole: “Il Bologna non poteva puntare ad altro se non alla salvezza, anche se è stata molto sofferta. Il Napoli immagino invece sia rammaricato soprattutto per la Coppa Italia. Pensare ai rossoblù salvi con una giornata di anticipo era impronosticabile fino a marzo; la squadra ha avuto un ritmo punti da Europa”.

Sul futuro di Mihajlovic e di Orsolini, l’ex rossoblù si è espresso così: “Per convincere il serbo a rimanere si dovrà investire di più. Non penso che la società voglia nuovamente accontentarsi della salvezza. Orsolini? Non dovrà commettere l’errore di Ramirez, quello di andare via troppo presto. Secondo me dovrebbe rimanere a Bologna almeno un’altra stagione, così da trovare continuità di rendimento”.